Дубль Ватрано принес «Флориде» победу над «Сан-Хосе»

«Флорида» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард Фрэнк Ватрано, он же сравнял счет в третьем периоде. Еще один гол «Флориды» на счету Джонатана Юбердо. У «Шаркс» забили Логан Кутюр и Николя Мелош.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции с 88 очками в 60 матчах. «Сан-Хосе» занимает 13-ю строчку на Западе с 60 очками в 59 играх.

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«Сан-Хосе» — «Флорида» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кутюр — 20 (бол., Хертл, Майер), 8:19 — 1:0. Юбердо — 19 (мен.), 11:21 — 1:1. Мелош — 2 (Хертл, Власик), 13:58 — 2:1. Ватрано — 9 (Аччиари), 43:29 — 2:2. Ватрано — 10 (Форслинг, Райнхарт), 61:11 — 2:3.

Вратари: Раймер — Найт.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 26 (11+12+3+0) — 34 (7+9+16+2).

Наши: Барабанов (16.21/3/+1) — -.

16 марта. Сан-Хосе. SAP Center.