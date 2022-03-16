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Сегодня, 08:19

Дубль Ватрано принес «Флориде» победу над «Сан-Хосе»

Дубль Ватрано принес «Флориде» победу над «Сан-Хосе»
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Флорида» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард Фрэнк Ватрано, он же сравнял счет в третьем периоде. Еще один гол «Флориды» на счету Джонатана Юбердо. У «Шаркс» забили Логан Кутюр и Николя Мелош.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции с 88 очками в 60 матчах. «Сан-Хосе» занимает 13-ю строчку на Западе с 60 очками в 59 играх.

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«Сан-Хосе» — «Флорида» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кутюр — 20 (бол., Хертл, Майер), 8:19 — 1:0. Юбердо — 19 (мен.), 11:21 — 1:1. Мелош — 2 (Хертл, Власик), 13:58 — 2:1. Ватрано — 9 (Аччиари), 43:29 — 2:2. Ватрано — 10 (Форслинг, Райнхарт), 61:11 — 2:3.

Вратари: Раймер — Найт.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 26 (11+12+3+0) — 34 (7+9+16+2).

Наши: Барабанов (16.21/3/+1) — -.

16 марта. Сан-Хосе. SAP Center.

Фрэнк Ватрано
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ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
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21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 7 : 5
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 6 : 3
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 0 : 3
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 2 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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