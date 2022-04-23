«Вашингтон» обыграл «Аризону»

«Вашингтон» переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Койотис» потерпели девятое поражение подряд.

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных. Евгений Кузнецов сыграл 15 минут 51 секунду и сделал один бросок по воротам соперника, Алекснандр Овечкин отметился тремя бросками за 18 минут 20 секунд на льду, а Дмитрий Орлов отыграл 20 минут 24 секунды.

«Вашингтон» идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Аризона» замыкает таблицу Западной конференции.

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«Аризона» — «Вашингтон» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шири — 18 (Бэкстрем, Шульц), 11:33 — 0:1. Карлсон — 16 (п.в., Дауд, Шири), 59:24 — 0:2.

Вратари: Веймелка (58:28 — 59:24) — Ванечек.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 19 (6+5+8) — 29 (12+8+9).

Наши: — - Кузнецов (15.51/1/0), Овечкин (18.20/3/0), Орлов (20.24/0/+1).

23 апреля. Глендейл. Gila River Arena.