Капризов побил рекорд Зуккарелло по голевым передачам за «Миннесоту»

«Миннесота» переиграла «Сиэтл» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. 24-летний россиянин достиг отметки в 56 голевых передач в этом сезоне.

Таким образом, он побил рекорд «Уайлд» по ассистам, который ранее установил форвард Матс Зуккарелло — 55.