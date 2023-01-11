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Сегодня, 08:18

«Флорида» победила «Колорадо»

Руслан Минаев
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«Флорида» победила «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе «Пантерз» отметились Александер Барков, Брэндон Монтур, Сэм Беннетт и Мэттью Ткачак (дубль). У «Эвеланг» забивали Эндрб Кольяно, Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.

«Флорида» с 42 очками занимает 11-е место на Востоке. «Колорадо» — на 11-й строчке Запада с 43 очками.

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«Колорадо» — «Флорида» — 4:5 (1:3, 0:1, 3:1)

Голы: Барков — 10 (Лунделл), 9:07 — 0:1. Монтур — 7 (Верхэге, Беннетт), 11:52 — 0:2. Беннетт — 9 (бол., Райнхарт), 13:47 — 0:3. Кольяно — 5 (Макдермид, Макар), 19:06 — 1:3. Ткачак — 21 (Барков, Монтур), 39:08 — 1:4. Рантанен — 27 (Хант, Комфер), 46:29 — 2:4. Маккиннон — 11 (Рантанен, Жирар), 46:49 — 3:4. Комфер — 8 (Макдермид, Родригес), 52:07 — 4:4. Ткачак — 22 (бол.), 56:30 — 4:5.

Вратари: Георгиев (58:15 — 59:26, 59:51) — Бобровский.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 31 (13+4+14) — 37 (11+17+9).

Наши: — - -.

11 января. Денвер. Ball Arena.

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Мэттью Ткачак набрал 50 очков за 39 матчей. Быстрее него в истории «Флориды» это делали только Буре и Юбердо
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2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 42 23 19 53
4 Вашингтон 43 23 20 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 40 12 28 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Детройт 39 17 22 41
6 Флорида 41 18 23 40
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 42 25 17 56
2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 39 19 20 44
6 Колорадо 38 20 18 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 40 24 16 52
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 40 17 23 37
7 Сан-Хосе 42 13 29 34
8 Анахайм 41 12 29 28
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Баффало – Сиэтл
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Каролина – Нью-Джерси
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Питтсбург – Ванкувер
 5 : 4
11.01 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 3 Б
11.01 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 6 : 3
11.01 03:00
Детройт – Виннипег
 7 : 5
11.01 03:30
Айлендерс – Даллас
 1 : 2 Б
11.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 4 : 3 ОТ
11.01 05:00
Аризона – Сан-Хосе
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11.01 05:30
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