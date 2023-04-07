Болельщики «Сент-Луиса» встретили Тарасенко овацией

«Сент-Луис» в овертайме выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Болельщики «Блюз» встретили овацией экс-игрока клуба Владимира Тарасенко после его появления на льду. На главном экране появилась надпись: «Спасибо, Влади».

После игры Тарасенко назвал эмоциональным моментом возвращение на домашнюю арену «Сент-Луиса».

Форвард перешел в «Рейнджерс» зимой в рамках обмена из «Сент-Луиса». За «Блюз» россиянин выступал с 2013 года.