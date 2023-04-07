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Сегодня, 08:20

Болельщики «Сент-Луиса» встретили Тарасенко овацией

Руслан Минаев
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Скриншот трансляции.

«Сент-Луис» в овертайме выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Болельщики «Блюз» встретили овацией экс-игрока клуба Владимира Тарасенко после его появления на льду. На главном экране появилась надпись: «Спасибо, Влади».

После игры Тарасенко назвал эмоциональным моментом возвращение на домашнюю арену «Сент-Луиса».

Форвард перешел в «Рейнджерс» зимой в рамках обмена из «Сент-Луиса». За «Блюз» россиянин выступал с 2013 года.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 109
2 Нью-Джерси 79 50 29 108
3 Рейнджерс 79 46 33 104
4 Айлендерс 79 40 39 89
5 Питтсбург 79 39 40 88
6 Вашингтон 78 34 44 77
7 Филадельфия 78 29 49 71
8 Коламбус 78 24 54 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 61 17 127
2 Торонто 78 46 32 103
3 Тампа-Бэй 79 45 34 96
4 Флорида 79 41 38 89
5 Баффало 77 38 39 83
6 Оттава 79 37 42 81
7 Детройт 78 35 43 80
8 Монреаль 79 31 48 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 47 30 100
2 Даллас 78 43 35 100
3 Миннесота 78 44 34 98
4 Виннипег 78 43 35 89
5 Нэшвилл 78 40 38 88
6 Сент-Луис 79 37 42 81
7 Аризона 79 27 52 67
8 Чикаго 78 25 53 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 79 49 30 106
2 Эдмонтон 79 47 32 103
3 Лос-Анджелес 79 45 34 100
4 Сиэтл 78 44 34 96
5 Калгари 79 37 42 89
6 Ванкувер 78 35 43 77
7 Сан-Хосе 78 22 56 60
8 Анахайм 78 23 55 56
Результаты / календарь
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12.04
7.04 02:00
Флорида – Оттава
 7 : 2
7.04 02:00
Детройт – Баффало
 6 : 7 Б
7.04 02:00
Питтсбург – Миннесота
 4 : 1
7.04 02:00
Нью-Джерси – Коламбус
 8 : 1
7.04 02:00
Бостон – Торонто
 2 : 1 ОТ
7.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 6 : 2
7.04 02:30
Айлендерс – Тампа-Бэй
 6 : 1
7.04 03:00
Сент-Луис – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
7.04 03:00
Нэшвилл – Каролина
 3 : 0
7.04 03:30
Даллас – Филадельфия
 4 : 1
7.04 05:00
Ванкувер – Чикаго
 3 : 0
7.04 05:00
Вегас – Лос-Анджелес
 5 : 2
7.04 05:30
Сан-Хосе – Колорадо
 2 : 6
7.04 05:30
Сиэтл – Аризона
 4 : 2
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 148
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 123
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 79 108
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 78 57
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 77 52
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 47 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 36 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 34 2.20
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