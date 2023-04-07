«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», Георгиев отразил 21 бросок
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:2.
В составе «Эвеланш» 4 (3+1) очка набрал Микко Рантанен, 3 (1+2) очка у Натана Маккиннона, дубль оформил Бен Майерс, вратарь Александр Георгиев отразил 21 бросок из 23. У «Шаркс» шайбы на счету Эрика Карлссона и Стива Лоренца.
После этого матча «Колорадо» со 100 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)
Голы: Карлссон — 23 (Лабанк, Петерсон), 15:43 — 1:0. Рантанен — 50 (Маккиннон, Жирар), 16:45 — 1:1. Рантанен — 51 (Родригес, Маккиннон), 22:32 — 1:2. Маккиннон — 37 (Жирар, Рантанен), 27:19 — 1:3. Рантанен — 52 (Маккиннон, Тэйвз), 28:06 — 1:4. Лоренц — 9 (Карлссон, Макдональд), 28:41 — 2:4. Майерс — 2 (Нието), 35:08 — 2:5. Майерс — 3 (Ньюхук, Нието), 43:12 — 2:6.
Вратари: Кяхкенен (Раймер, 28:06) — Георгиев.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 23 (6+8+9) — 31 (7+15+9).
Наши: Свечников (10.34/1/-1) — Ничушкин (18.27/2/-2).
7 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 12772 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|78
|50
|28
|109
|2
|Нью-Джерси
|79
|50
|29
|108
|3
|Рейнджерс
|79
|46
|33
|104
|4
|Айлендерс
|79
|40
|39
|89
|5
|Питтсбург
|79
|39
|40
|88
|6
|Вашингтон
|78
|34
|44
|77
|7
|Филадельфия
|78
|29
|49
|71
|8
|Коламбус
|78
|24
|54
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|61
|17
|127
|2
|Торонто
|78
|46
|32
|103
|3
|Тампа-Бэй
|79
|45
|34
|96
|4
|Флорида
|79
|41
|38
|89
|5
|Баффало
|77
|38
|39
|83
|6
|Оттава
|79
|37
|42
|81
|7
|Детройт
|78
|35
|43
|80
|8
|Монреаль
|79
|31
|48
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|78
|43
|35
|100
|2
|Колорадо
|76
|46
|30
|98
|3
|Миннесота
|78
|44
|34
|98
|4
|Виннипег
|78
|43
|35
|89
|5
|Нэшвилл
|78
|40
|38
|88
|6
|Сент-Луис
|79
|37
|42
|81
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|78
|25
|53
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|79
|49
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|79
|47
|32
|103
|3
|Лос-Анджелес
|79
|45
|34
|100
|4
|Сиэтл
|77
|43
|34
|94
|5
|Калгари
|79
|37
|42
|89
|6
|Ванкувер
|78
|35
|43
|77
|7
|Сан-Хосе
|77
|22
|55
|60
|8
|Анахайм
|78
|23
|55
|56
|7.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|7 : 2
|7.04
|02:00
|
Детройт – Баффало
|6 : 7 Б
|7.04
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 1
|7.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|8 : 1
|7.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 1 ОТ
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|6 : 2
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|6 : 1
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|7.04
|03:00
|
Нэшвилл – Каролина
|3 : 0
|7.04
|03:30
|
Даллас – Филадельфия
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Ванкувер – Чикаго
|3 : 0
|7.04
|05:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|7.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|2 : 6
|7.04
|05:30
|
Сиэтл – Аризона
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|148
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|79
|108
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|78
|57
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|51
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|34
|2.20