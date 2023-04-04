«Сиэтл» обыграл «Аризону» со счетом 8:1, Просветов отразил 24 броска
«Сиэтл» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.
Голами в составе «Кракен» отметились Джордан Эберле, Джаред Макканн, оформивший дубль, Карсон Суси, Уильям Борген, Оливер Бьоркстранд, Морган Гики и Райан Донато. За «Койотс» забил Лоусон Круз.
Российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов отразил 24 броска из 32.
«Сиэтл» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конферецнии, набрав 92 очка в 76 матчах. «Аризона» находится на 13-й строчке с 67 очками.
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«Сиэтл» — «Аризона» — 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)
Голы: Эберле — 17 (бол., Спронг, Шульц), 4:54 — 1:0. Маккэн — 36 (мен., Бенайерс), 15:07 — 2:0. Крауз — 23 (Маччелли, Маккей), 24:44 — 2:1. Соуси — 3 (Спронг, Данн), 31:58 — 3:1. Маккэн — 37 (Соуси), 35:03 — 4:1. Борген — 3 (Веннберг, Гики), 41:18 — 5:1. Бьоркстранд — 19 (Данн, Ларссон), 51:01 — 6:1. Гики — 8 (бол., Донато, Гурд), 58:05 — 7:1. Донато — 14 (Танев, Шульц), 59:33 — 8:1.
Вратари: Грубауэр — Просветов.
Штраф: 31 — 49.
Броски: 32 (11+10+11) — 22 (7+8+7).
Наши: — - -.
4 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
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|107
|2
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|77
|48
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|Рейнджерс
|77
|45
|32
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|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
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|Питтсбург
|77
|38
|39
|86
|6
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|77
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|125
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|45
|31
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|45
|32
|96
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|77
|39
|38
|85
|5
|Баффало
|75
|37
|38
|81
|6
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|77
|37
|40
|80
|7
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|76
|34
|42
|77
|8
|Монреаль
|77
|30
|47
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|2
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|3
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|76
|38
|38
|84
|6
|Сент-Луис
|77
|35
|42
|77
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|77
|48
|29
|103
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|76
|42
|34
|92
|5
|Калгари
|77
|36
|41
|87
|6
|Ванкувер
|76
|34
|42
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|4.04
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|3 : 4 Б
|4.04
|03:30
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|4.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|8 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
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Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22