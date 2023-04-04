«Сиэтл» обыграл «Аризону» со счетом 8:1, Просветов отразил 24 броска

«Сиэтл» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

Голами в составе «Кракен» отметились Джордан Эберле, Джаред Макканн, оформивший дубль, Карсон Суси, Уильям Борген, Оливер Бьоркстранд, Морган Гики и Райан Донато. За «Койотс» забил Лоусон Круз.

Российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов отразил 24 броска из 32.

«Сиэтл» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конферецнии, набрав 92 очка в 76 матчах. «Аризона» находится на 13-й строчке с 67 очками.

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«Сиэтл» — «Аризона» — 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Голы: Эберле — 17 (бол., Спронг, Шульц), 4:54 — 1:0. Маккэн — 36 (мен., Бенайерс), 15:07 — 2:0. Крауз — 23 (Маччелли, Маккей), 24:44 — 2:1. Соуси — 3 (Спронг, Данн), 31:58 — 3:1. Маккэн — 37 (Соуси), 35:03 — 4:1. Борген — 3 (Веннберг, Гики), 41:18 — 5:1. Бьоркстранд — 19 (Данн, Ларссон), 51:01 — 6:1. Гики — 8 (бол., Донато, Гурд), 58:05 — 7:1. Донато — 14 (Танев, Шульц), 59:33 — 8:1.

Вратари: Грубауэр — Просветов.

Штраф: 31 — 49.

Броски: 32 (11+10+11) — 22 (7+8+7).

Наши: — - -.

4 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».