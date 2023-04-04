Дорофеев — четвертый новичок в истории «Вегаса», забивший несколько голов за матч в дебютном сезоне

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3 Б).

Как сообщает сайт НХЛ, 22-летний форвард стал четвертым новичком в истории «Вегаса», забившим несколько голов за матч в дебютном сезоне НХЛ.

Ранее это удавалось Полу Коттеру (дубль 21 января и 5 декабря 2022 года), Дилану Коглану (хет-трик 10 марта 2021) и Алексу Таку (дубль 8 марта 2018).

В нынешнем сезоне НХЛ Дорофеев провел за «Вегас» 13 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков.