Дорофеев — четвертый новичок в истории «Вегаса», забивший несколько голов за матч в дебютном сезоне
Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3 Б).
Как сообщает сайт НХЛ, 22-летний форвард стал четвертым новичком в истории «Вегаса», забившим несколько голов за матч в дебютном сезоне НХЛ.
Ранее это удавалось Полу Коттеру (дубль 21 января и 5 декабря 2022 года), Дилану Коглану (хет-трик 10 марта 2021) и Алексу Таку (дубль 8 марта 2018).
В нынешнем сезоне НХЛ Дорофеев провел за «Вегас» 13 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков.
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