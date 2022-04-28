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Сегодня, 07:37

«Сиэтл» проиграл «Лос-Анджелесу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Кракен» потерпели четвертое поражение подряд. «Кингз» одержали пятую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Голы: Маккэн — 27 (Гурд), 18:59 — 1:0. Донато — 16 (Эберле, Соуси), 22:24 — 2:0. Виларди — 4 (Лизотт, Мовераре), 30:11 — 2:1. Дано — 27 (Арвидссон, Атанасиу), 33:41 — 2:2. Эберле — 21 (Бенайерс, Донато), 34:29 — 3:2. Мур — 17 (Рой, Виларди), 37:15 — 3:3. Андерссон — 1 (Лемье), 42:39 — 3:4. Атанасиу — 11 (п.в., Виларди, Андерсон), 58:54 — 3:5.

Вратари: Грубауэр (57:34 — 58:54) — Куик.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 41 (12+11+18) — 28 (2+17+9).

28 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сиэтл Кракен
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 81 44 37 98
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Результаты / календарь
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21.04
22.04
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25.04
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27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
28.04 02:30
Рейнджерс – Монреаль
 3 : 4
28.04 02:30
Виннипег – Филадельфия
 4 : 0
28.04 03:30
Даллас – Аризона
 3 : 4 ОТ
28.04 03:30
Чикаго – Вегас
 4 : 3 Б
28.04 05:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 3 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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