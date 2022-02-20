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Сегодня, 08:42

Голевая передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Сиэтл» и одержать девятую победу подряд

Голевая передача Задорова помогла «Калгари» одержать девятую победу подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Калгари» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Флэймс» отличились Мэттью Ткачак и Элиас Линдхольм, российский защитник команды Никита Задоров сделал результативную передачу. Единственную шайбу «Сиэтла» забросил Калле Ярнкрок.

«Калгари» одержал девятую победу подряд, у «Сиэтла» — третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сиэтл» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ткачак — 24 (Линдхольм, Задоров), 3:02 — 1:0. Ярнкрок — 10, 12:26 — 1:1. Линдхольм — 22 (Танев, Ткачак), 47:31 — 2:1.

Вратари: Маркстрем — Грубауэр.

Штраф: 7 — 5.

Броски: 37 (11+18+8) — 23 (6+8+9).

Наши: Задоров (18.14/1/+1) — -.

20 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Никита Задоров
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ХК Калгари Флэймз
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 48 33 15 70
2 Питтсбург 51 31 20 70
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 49 34 15 73
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 48 32 16 67
4 Бостон 49 28 21 60
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 48 18 30 41
7 Баффало 50 16 34 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 36 13 76
2 Сент-Луис 49 29 20 64
3 Миннесота 46 30 16 63
4 Нэшвилл 50 28 22 60
5 Даллас 48 27 21 56
6 Виннипег 49 22 27 52
7 Чикаго 51 18 33 44
8 Аризона 49 12 37 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 48 29 19 64
2 Вегас 50 28 22 60
3 Эдмонтон 49 28 21 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 52 24 28 57
6 Ванкувер 51 23 28 52
7 Сан-Хосе 48 22 26 49
8 Сиэтл 51 16 35 36
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25.02
20.02 03:00
Оттава – Бостон
 2 : 3 ОТ
20.02 03:00
Торонто – Сент-Луис
 3 : 6
20.02 05:00
Аризона – Лос-Анджелес
 3 : 5
20.02 06:00
Калгари – Сиэтл
 2 : 1
20.02 06:00
Ванкувер – Анахайм
 4 : 7
20.02 21:00
Питтсбург – Каролина
 - : -
20.02 22:00
Айлендерс – Монреаль
 - : -
20.02 23:00
Чикаго – Флорида
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 69
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 49 68
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 49 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 31 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 37 2.09
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