Голевая передача Гаврикова не помогла «Коламбусу» обыграть «Анахайм»

«Анахайм» дома обыграл «Колламбус» (6:4) в матче релярного розыгрыша НБА.

В составе «Анахайма» дублем отметис Трой Терри, по одной шайбе забросили Джерри Мейхью, Тревор Зеграс, Кэм Фаулер и Дерек Грант.

У «Коламбуса» дубль оформил Джейка Бина, по голу забили Шон Курали и Коул Силлинджер. Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм Дакс», набрав 74 очка, занимает 12 место.

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«Анахайм» — «Коламбус» — 6:4 (3:1, 0:2, 3:1)

Голы: Терри — 36 (Гетцлаф), 3:17 — 1:0. Бин — 6 (Рословик, Гавриков), 4:07 — 1:1. Терри — 37 (Шаттенкирк, Фаулер), 5:43 — 2:1. Мэйю — 9 (Зеграс, Грант), 7:42 — 3:1. Бин — 7 (Боквист), 21:34 — 3:2. Керали — 14 (Робинсон, Дэнфорт), 30:52 — 3:3. Зеграс — 20 (Грант, Мэйю), 41:03 — 4:3. Фаулер — 9 (Терри, Гетцлаф), 43:28 — 5:3. Силлинджер — 14 (Ворачек, Нюквист), 47:22 — 5:4. Грант — 15 (п.в.), 59:04 — 6:4.

Вратари: Гибсон — Берубе (58:11 — 59:04).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (10+12+10) — 35 (12+10+13).

Наши: — - Гавриков (24.08/5/-2).

18 апреля. Анахайм. Honda Center.