Голевая передача Гаврикова не помогла «Коламбусу» обыграть «Анахайм»
«Анахайм» дома обыграл «Колламбус» (6:4) в матче релярного розыгрыша НБА.
В составе «Анахайма» дублем отметис Трой Терри, по одной шайбе забросили Джерри Мейхью, Тревор Зеграс, Кэм Фаулер и Дерек Грант.
У «Коламбуса» дубль оформил Джейка Бина, по голу забили Шон Курали и Коул Силлинджер. Владислав Гавриков отметился голевой передачей.
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм Дакс», набрав 74 очка, занимает 12 место.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Коламбус» — 6:4 (3:1, 0:2, 3:1)
Голы: Терри — 36 (Гетцлаф), 3:17 — 1:0. Бин — 6 (Рословик, Гавриков), 4:07 — 1:1. Терри — 37 (Шаттенкирк, Фаулер), 5:43 — 2:1. Мэйю — 9 (Зеграс, Грант), 7:42 — 3:1. Бин — 7 (Боквист), 21:34 — 3:2. Керали — 14 (Робинсон, Дэнфорт), 30:52 — 3:3. Зеграс — 20 (Грант, Мэйю), 41:03 — 4:3. Фаулер — 9 (Терри, Гетцлаф), 43:28 — 5:3. Силлинджер — 14 (Ворачек, Нюквист), 47:22 — 5:4. Грант — 15 (п.в.), 59:04 — 6:4.
Вратари: Гибсон — Берубе (58:11 — 59:04).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (10+12+10) — 35 (12+10+13).
Наши: — - Гавриков (24.08/5/-2).
18 апреля. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|48
|28
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|75
|42
|33
|94
|5
|Айлендерс
|75
|35
|40
|79
|6
|Коламбус
|76
|35
|41
|76
|7
|Нью-Джерси
|75
|26
|49
|59
|8
|Филадельфия
|76
|23
|53
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|75
|54
|21
|114
|2
|Торонто
|76
|50
|26
|106
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|6
|Детройт
|76
|29
|47
|68
|7
|Оттава
|75
|28
|47
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|75
|55
|20
|116
|2
|Сент-Луис
|76
|46
|30
|102
|3
|Миннесота
|75
|47
|28
|101
|4
|Даллас
|75
|43
|32
|91
|5
|Нэшвилл
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|75
|46
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|76
|41
|35
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|77
|30
|47
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|29
|46
|70
|8
|Сиэтл
|74
|24
|50
|54
|18.04
|01:00
|
Миннесота – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|18.04
|01:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|3 : 8
|18.04
|02:30
|
Торонто – Айлендерс
|4 : 2
|18.04
|03:30
|
Анахайм – Коламбус
|6 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|60
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19