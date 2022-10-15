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Сегодня, 08:10

Гол Евгения Свечникова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Каролиной»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
15 октября. «Сан-Хосе» — «Каролина» — 1:2.
Фото USA Today Sports

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

На гол Евгения Свечникова гости ответили точными бросками Мартина Нечаса, которому ассистировал Андрей Свечников, и Себастьяна Ахо.

У «Каролины» две победы подряд, «Сан-Хосе» потерпел второе поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Каролина» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Свечников — 1 (Мегна, Карлссон), 17:48 — 1:0. Нечас — 2 (Свечников), 39:37 — 1:1. Ахо — 1 (Пеши, Терявяйнен), 58:02 — 1:2.

Вратари: Раймер — Раанта.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 19 (7+4+8) — 35 (8+17+10).

Наши: Е.Свечников (5.59/1/+1) — А.Свечников (16.43/3/0).

15 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 17562 зрителя.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Питтсбург 1 1 0 2
4 Филадельфия 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Вашингтон 2 0 2 0
8 Коламбус 2 0 2 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Баффало 1 1 0 2
3 Детройт 1 1 0 2
4 Флорида 1 1 0 2
5 Монреаль 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 2 1 1 2
8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 3 2 1 4
2 Виннипег 1 1 0 2
3 Даллас 1 1 0 2
4 Колорадо 2 1 1 2
5 Сент-Луис 0 0 0 0
6 Миннесота 1 0 1 0
7 Аризона 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Сиэтл 2 1 1 3
3 Эдмонтон 1 1 0 2
4 Калгари 1 1 0 2
5 Анахайм 1 1 0 2
6 Ванкувер 1 0 1 0
7 Лос-Анджелес 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 3 0 3 0
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15.10 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 2 : 5
15.10 02:00
Детройт – Монреаль
 3 : 0
15.10 03:00
Виннипег – Рейнджерс
4 : 1
15.10 05:30
Сан-Хосе – Каролина
 1 : 2
15.10 20:00
Баффало – Флорида
 - : -
15.10 23:00
Филадельфия – Ванкувер
 - : -
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И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 2 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
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