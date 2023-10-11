НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 12 октября
В ночь с 11 на 12 октября состоится 6 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети ВКонтакте. Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.
Расписание трансляций матчей НХЛ 12 октября:
«Каролина» — «Оттава». Время начала матча — 02.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Торонто» — «Монреаль». Время начала матча — 02.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Бостон» — «Чикаго». Время начала матча — 02.30.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Лос-Анджелес» — «Колорадо». Время начала матча — 05.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Ванкувер» — «Эдмонтон». Время начала матча — 05.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
«Калгари» — «Виннипег». Время начала матча — 05.00.
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
Время начала матчей — московское.
107-й в истории сезон НХЛ 2023 / 2024 стартовал 11 октября. Регулярный чемпионат завершится 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф состоится в апреле — июне 2024.
Календарь всех матчей сезона-2023/24 // Турнирная таблица чемпионата НХЛ
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|3
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|8
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Чикаго
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|12.10
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|12.10
|02:00
|
Каролина – Оттава
|- : -
|12.10
|02:30
|
Бостон – Чикаго
|- : -
|12.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|1
|1
|И
|КН
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Петр Мразек
Чикаго
|1
|2.00
|
|
Йонас Йоханссон
Тампа-Бэй
|1
|3.00