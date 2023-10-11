Гашек отреагировал на участие россиян в новом сезоне НХЛ

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в своей соцести рассказал, что думает об участии россиян в новом сезоне НХЛ. Экс-спортсмену не понравилось, что лига разрешает играть спортсменам из России и не высказывается о политике.

«НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — сказал Гашек.

В апреле он раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину и другим российским хоккеистам. В чемпионате выступают 62 игрока из России.