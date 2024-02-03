НХЛ получила запрос от нескольких городов на создание новой команды

В НХЛ могут появиться новые команды, сообщает журналист Марк Лазерус со ссылкой на комиссионера лиги Гэри Беттмэна.

По данным источника, предварительный интерес проявляют штат Юта, Хьюстон, Атланта, Цинциннати и Омаха. При этом глава НХЛ заявил, что активного стремления к расширению нет.

В январе 2023-го сообщалось, что компания, владеющая клубом НБА «Юта Джаз», подала официальный запрос на создание команды НХЛ в Солт-Лейк-Сити.