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НХЛ перенесла матчи «Баффало», «Нью-Джерси» и «Миннесоты»

00:30
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НХЛ на официальном сайте объявила о переносе некоторых матчей регулярного чемпионата.

Игры «Баффало» против «Вашингтона» (11 и 13 февраля), «Нью-Джерси» против «Филадельфии» (11 февраля и 13 февраля) и «Бостона» (15 февраля) против Бостона), а также «Миннесоты» против «Сент-Луиса» (11 февраля) и «Лос-Анджелеса» (13 февраля) отложены из-за протоколов COVID-19.

Решение о возобновлении тренировок и матчей команд будет принято медицинской группой НХЛ и самими клубами в ближайшие дни.

Дополнительная информация:

https://media.nhl.com/public/news/14636

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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