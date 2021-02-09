НХЛ перенесла матчи «Баффало», «Нью-Джерси» и «Миннесоты»

НХЛ на официальном сайте объявила о переносе некоторых матчей регулярного чемпионата.

Игры «Баффало» против «Вашингтона» (11 и 13 февраля), «Нью-Джерси» против «Филадельфии» (11 февраля и 13 февраля) и «Бостона» (15 февраля) против Бостона), а также «Миннесоты» против «Сент-Луиса» (11 февраля) и «Лос-Анджелеса» (13 февраля) отложены из-за протоколов COVID-19.

Решение о возобновлении тренировок и матчей команд будет принято медицинской группой НХЛ и самими клубами в ближайшие дни.