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Худобин вернулся в состав «Далласа» после отстранения за пропущенную тренировку

22:33
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Вратарь «Далласа» Антон Худобин вернулся в состав команды после пропущенной игры с «Чикаго» (1:2 ОТ), сообщает пресс-служба клуба. Голкипер был выведен из состава за пропуск тренировки.

Как рассказал сам россиянин, он проспал занятие. После этого он поговорил с тренером, и конфликт был улажен.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы при коэффициенте надежности 2,51 и проценте отраженных бросков 90,8.

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