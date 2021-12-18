Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ перенесла еще три матча на этой неделе

22:05
Теги:

Национальная хоккейная лига приняла решение перенести еще три матча на этой недели. Речь идет о следующих встречах: «Ванкувер» — «Торонто», «Аризона» — «Ванкувер» и «Сиэтл» — «Торонто», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Ранее стало известно, что четыре клуба НХЛ не будут проводить матчи регулярного чемпионата в течение следующей недели.

Это связано с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом внутри НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное