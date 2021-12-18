НХЛ перенесла еще три матча на этой неделе
22:05
Национальная хоккейная лига приняла решение перенести еще три матча на этой недели. Речь идет о следующих встречах: «Ванкувер» — «Торонто», «Аризона» — «Ванкувер» и «Сиэтл» — «Торонто», сообщает журналист Эллиотт Фридман.
Ранее стало известно, что четыре клуба НХЛ не будут проводить матчи регулярного чемпионата в течение следующей недели.
Это связано с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом внутри НХЛ.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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