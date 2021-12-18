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Главный тренер «Оттавы»: «Потеря Зайцева сильно бьет по нашей команде»

21:52
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Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит назвал ориентировочный срок востановления защитника Никиты Зайцева после травмы пятки.

«Мы не знаем точные сроки. Но речь идет где-то о четырех неделях. Это сильно бьет по нашей команде. Он набрал отличную форму, играл очень хорошо», — приводит слова тренера TSN.

В этом сезоне Зайцев провел в регулярном чемпионате 22 матча и набрал 2 (1+1) очка.

«Мне очень больно. Нельзя наступать на ногу». Интервью Зайцева — о травме за два месяца до Олимпиады

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Иван Шитик все материалы автора
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