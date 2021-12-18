Главный тренер «Оттавы»: «Потеря Зайцева сильно бьет по нашей команде»

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит назвал ориентировочный срок востановления защитника Никиты Зайцева после травмы пятки.

«Мы не знаем точные сроки. Но речь идет где-то о четырех неделях. Это сильно бьет по нашей команде. Он набрал отличную форму, играл очень хорошо», — приводит слова тренера TSN.

В этом сезоне Зайцев провел в регулярном чемпионате 22 матча и набрал 2 (1+1) очка.

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