Российский защитник «Филадельфии» Проворов попал в ковид-протокол НХЛ

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов попал в протокол НХЛ по коронавирусу. Об этом клуб сообщил на своей странице в Twitter.

Также в ковид-протокол попали нападающий Клод Жиру и один сотрудник клуба.

Medical update: Flyers forward Claude Giroux, defenseman Ivan Provorov and one staff member have been placed on the NHL's COVID-19 protocol list. — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) January 4, 2022

В этом сезоне Проворов сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 13 (4+9) очков. На счету Жиру 29 (11+18) очков в 32 играх.

Проворов занимает четвертое место среди всех действующх игроков по продолжительности сыгранных подряд матчей в НХЛ — 403. Таким образом, серия теперь прервется.