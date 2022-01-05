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Российский защитник «Филадельфии» Проворов попал в ковид-протокол НХЛ

01:54
Иван Проворов. Фото Instagram
Иван Проворов. Фото Instagram
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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов попал в протокол НХЛ по коронавирусу. Об этом клуб сообщил на своей странице в Twitter.

Также в ковид-протокол попали нападающий Клод Жиру и один сотрудник клуба.

В этом сезоне Проворов сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 13 (4+9) очков. На счету Жиру 29 (11+18) очков в 32 играх.

Проворов занимает четвертое место среди всех действующх игроков по продолжительности сыгранных подряд матчей в НХЛ — 403. Таким образом, серия теперь прервется.

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Евгений Козинов все материалы автора
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