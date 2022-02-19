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Сегодня, 04:22

НХЛ оставила в силе 6-матчевую дисквалификацию Маршанна

Евгений Козинов
Корреспондент

НХЛ оставила в силе шестиматчевую дисквалификацию, наложенную на нападающего «Бостона» Брэда Маршана. 33-летний канадец был наказан за грубость и опасную игру высокоподнятой клюшкой против голкипера «Питтсбурга» Тристана Джарри.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заслушал апелляцию игрока на решение от 16 февраля, но принял решение оставить в силе дисквалификацию. Он считает поведение Маршана умышленным и неспровоцированным, применение силы в той ситуации не было необходимым и было чрезмерным.

Также Беттмэн отказался сократить дисквалификацию Маршана до четырех матчей.

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/bettman-otklonil-apellyatsiyu-marchand/c-330961084
Брэд Маршан
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
Гэри Беттмэн
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3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
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2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
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6 Ванкувер 50 23 27 52
7 Сан-Хосе 48 22 26 49
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