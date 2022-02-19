НХЛ оставила в силе 6-матчевую дисквалификацию Маршанна

НХЛ оставила в силе шестиматчевую дисквалификацию, наложенную на нападающего «Бостона» Брэда Маршана. 33-летний канадец был наказан за грубость и опасную игру высокоподнятой клюшкой против голкипера «Питтсбурга» Тристана Джарри.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заслушал апелляцию игрока на решение от 16 февраля, но принял решение оставить в силе дисквалификацию. Он считает поведение Маршана умышленным и неспровоцированным, применение силы в той ситуации не было необходимым и было чрезмерным.

Также Беттмэн отказался сократить дисквалификацию Маршана до четырех матчей.