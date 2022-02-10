Маршан дисквалифицирован на шесть матчей за удар в голову вратаря «Питтсбурга»

Форвард «Бостона» Брэд Маршан получил шестиматчевую дисквалификацию по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:4), сообщается на официальном сайте НХЛ.

На 60-й минуте 33-летний канадец ударил вратаря «пингвинов» Тристана Джерри по голове. При этом арбитр стоял возле ворот и видел удар. Когда судьи отводили Маршана в сторону, форвард нанес еще один удар по голове голкипера, на этот раз клюшкой.

В текущем сезоне Маршан провел 39 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков.