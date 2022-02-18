«Торонто» подписал контракт новичка с Овчинниковым

Российский форвард Дмитрий Овчинников подписал контракт новичка с «Торонто», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три года.

? We've signed forward Dmitry Ovchinnikov to a three-year entry level contract.#LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 18, 2022

Указано, что в ближайшее время хоккеист будет выступать в АХЛ за «Торонто Марлис». Он присоединится к команде, когда получит разрешение на работу в Канаде.

19-летний россиянин ранее покинул «Сибирь». Стороны расторгли контракт.

В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.