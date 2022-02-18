«Торонто» подписал контракт новичка с Овчинниковым
Российский форвард Дмитрий Овчинников подписал контракт новичка с «Торонто», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три года.
? We've signed forward Dmitry Ovchinnikov to a three-year entry level contract.#LeafsForever— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 18, 2022
Указано, что в ближайшее время хоккеист будет выступать в АХЛ за «Торонто Марлис». Он присоединится к команде, когда получит разрешение на работу в Канаде.
19-летний россиянин ранее покинул «Сибирь». Стороны расторгли контракт.
В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.
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|О
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|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
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|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|48
|22
|26
|52
|7
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|50
|18
|32
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
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|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|50
|23
|27
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
|19.02
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|- : -
|19.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|- : -
|19.02
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
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|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|19.02
|21:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
|19.02
|23:59
|
Виннипег – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
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|33
|И
|КН
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|2.04
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