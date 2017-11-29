НХЛ оштрафовала Кейна на пять тысяч долларов за удар соперника клюшкой

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн оштрафован решением НХЛ на пять тысяч долларов за нарушение в матче регулярного чемпионата против "Анахайма" (7:3). По ходу встречи лидер "Блэкхокс" нанес удар клюшкой по форварду соперников Нику Ритчи, за что был наказан малым штрафом.