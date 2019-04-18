НХЛ объявила имена номинантов на приз "Селки Трофи"

Стали известны претенденты на получение ежегодной награды "Фрэнк Дж. Селки Трофи" для лучшего нападающего обронительного плана по итогам сезона в НХЛ, сообщает официальный Твиттер лиги.
В список номинантов вошли: Райан О’Райлли ("Сент-Луис"), Патрис Бержерон ("Бостон"), и Марк Стоун ("Вегас").
Выбор победителя проходит с помощью голосования среди членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
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Here are your Selke Trophy nominees for the 2019 #NHLAwards presented by @Bridgestone. pic.twitter.com/SObkLIVsK8– NHL (@NHL) 17 апреля 2019 г.
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