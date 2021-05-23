НХЛ не стала наказывать Дюклера за удар Кучерова
19:43
Нападающий «Флориды» Энтони Дюклер избежал санкций за удар форварда «Тампы» Никита Кучерова. Департамент безопасности игроков НХЛ не стал применять к нему никаких санкций, сообщает в Twitter журналист Джо Смит.
По ходу третьего периода четвертого матча серии Кучеров находился в своей зоне, сделал передачу партнеру, после чего подъехавший к нему Дюклер нанес хоккеисту «Лайтнинг» удар клюшкой в колено.
Нападающий «Пантерс» был удален на две минуты за удар клюшкой.
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