НХЛ может провести все матчи сезона в США

По информации Sportsnet, предстоящий сезон НХЛ может полностью пройти в США. Такая вероятность есть в случае, если не удастся реализовать идею с канадским дивизионом на следующий сезон.

Напомним, что в руководстве НХЛ приняли решение изменить составы дивизионов по территориальному признаку из-за пандемии коронавируса, чтобы минимизировать перемещение команд по стране. В Канаде планировалось создать отдельный дивизион из местных команд.

Однако в Канаде требуется одобрение органов здравоохранения Квебека, Онтарио, Манитобы, Альберты и Британской Колумбии. Считается, что в этих организациях недовольны идеей дивизиона. Если согласие не будет получено, то «Ванкувер», «Калгари», «Эдмонтон», «Виннипег», «Торонто», «Оттава» и «Монреаль» проведут 56 игр сокращенного сезона на территории США.

НХЛ планирует начать сезон в середине января.