«Нэшвилл» по буллитам победил «Даллас»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Даллас» со счетом 3:2.

В составе «хищников» отличились Райан Эллис и Яков Тренин, победный буллит реализовал Райан Джохансен. Гости ответили точными бросками Роопе Хинтца и Джейми Олексяка. Форвард «Старз» Денис Гурьянов закончил встречу с коэффициентом полезности «+1», его одноклубник вратарь Антон Худобин отразил 18 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хинтц — 13 (Клингберг), 4:56 — 0:1. Эллис — 3 (Канин), 10:57 — 1:1. Тренин — 4 (Сиссонс), 22:09 — 2:1. Олексяк — 4 (Хинтц), 38:56 — 2:2.

Победный буллит: Джохансен.

Вратари: Сарос — Худобин.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 20 (8+5+4+3) — 26 (9+7+9+1).

Наши: Тренин (11.59/1/0) — Гурьянов (12.42/0/+1).

12 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.