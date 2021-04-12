Тренер «Рейнджерс» оценил игру Кравцова в матче против «Айлендерс»
06:48
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру форварда Виталия Крвацова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:3 ОТ). Россиянин набрал первое очко в НХЛ.
«Кравцов играет уверенно. Он растет с каждой игрой», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Кравцов провел 5 матчей за «Рейнджерс», в которых набрал 1 (0+1) очко.
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