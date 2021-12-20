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НХЛ готовит заявление об отказе от поездки на Олимпиаду

02:25
Олимпиада в Пекине. Фото Reuters
Олимпиада в Пекине. Фото Reuters
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По информации Twitter-канала Spittin' Chiclets, игроки НХЛ не примут участие в Олимпиаде в Пекине.

По данным «СЭ», лига совместно с профсоюзом хоккеистов в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин.

Ранее сообщалось, что НХЛ до 10 января может отказаться отпускать своих игроков на Олимпиаду в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В НХЛ в последнее время участились заражения коронавирусом, в лиге не останавливают регулярный чемпионат, но откладывают матчи с изоляцией команд. Сегодня было принято решение о переносе всех игр между канадскими и американскими командами до начала рождественских праздников 24 декабря.

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Михаил Зислис все материалы автора
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