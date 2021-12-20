НХЛ готовит заявление об отказе от поездки на Олимпиаду

По информации Twitter-канала Spittin' Chiclets, игроки НХЛ не примут участие в Олимпиаде в Пекине.

По данным «СЭ», лига совместно с профсоюзом хоккеистов в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин.

Per a source, NHL players will NOT be going to the Olympics. #RumorBoys — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) December 19, 2021

Ранее сообщалось, что НХЛ до 10 января может отказаться отпускать своих игроков на Олимпиаду в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В НХЛ в последнее время участились заражения коронавирусом, в лиге не останавливают регулярный чемпионат, но откладывают матчи с изоляцией команд. Сегодня было принято решение о переносе всех игр между канадскими и американскими командами до начала рождественских праздников 24 декабря.