Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом», у Барбашева и Бучневича по два ассиста

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 2:4.

В составе «блюзменов» отличились Владимир Тарасенко и Нико Миккола, Иван Барбашев и Павел Бучневич сделали по две результативные передачи. У «Джетс» 4 (1+3) очка набрал Николай Элерс, 3 (2+1) очка на счету Пол Штястны, еще одну шайбу забросил Марк Шайфли.

После этого матча «Сент-Луис» с 39 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Виннипег» с 33 очками — на девятой строчке.