Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к Варламову

«Айлендерс» готовы рассмотреть вариант обмена голкипера Семена Варламова. Несколько клубов уже обращались к «островитянам» по поводу 33-летнего россиянина, сообщает TFP.

Известно, что одним из этих клубов был «Вегас». Также сообщалось, что вратарь входит в сферу интересов «Эдмонтона». Другие команды пока не называются.

В нынешнем сезоне Варламов сыграл 14 матчей (13 стартов), одержав в них три победы, потерпев девять поражений в основное время и одно — в дополнительное. В среднем за игру он пропускает 2,57 шайбы и парирует 91,6 процента бросков.

Контракт Варламова с кэпхитом 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23. В договоре у него прописан пункт, согласно которому он может составить список из 16 команд, куда его нельзя обменять.