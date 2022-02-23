Кузьменко возглавил рейтинг самых интересных игроков, которые не были задрафтованы и могут подписать контракты с клубом НХЛ

Интернет-портал The Athletic составил рейтинг самых интересных игроков, которые не были задрафтованы клубами НХЛ, находятся в статусе свободных агентов и могут подписать контракт с командой из Северной Америки.

Возглавил этот список нападающий СКА Андрей Кузьменко. Ранее сообщалось, что на 26-летнего россиянина уже претендуют «Оттава», «Чикаго» и «Ванкувер».

Рейтинг The Athletic

1. Андрей Кузьменко (СКА, КХЛ) — нападающий, 26 лет

2. Бен Мейерс (университет Миннесоты, NCAA) — нападающий, 23 года

3. Джейк Ливингстон (университет штата Миннесота, NCAA) — защитник, 22 года

5. Сергей Толчинский («Авангард», КХЛ) — нападающий, 27 лет

6. Нико Оямяки («Витязь», КХЛ) — нападающий, 26 лет

12. Даниил Вовченко («Северсталь», КХЛ) — нападающий, 25 лет