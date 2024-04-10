«Нэшвилл» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Нэшвилл» и «Виннипег» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Нэшвилле 10 апреля и завершилась победой гостей — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Нэшвилл» — «Виниипег» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Виннипег» (102 очка) занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Нэшвилл» (95) идет шестым на «Западе».