«Нэшвилл» в серии буллитов обыграл «Сент-Луис»

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов победил «Сент-Луис» — 3:2. На счету российского нападающего «блюзменов» Ивана Барбашева показатель полезности «-1», бросок в створ и блокшот за 13.42 на льду (2.19 — в меньшинстве).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бонино — 10 (Гримальди, Фаббро), 7:59 — 1:0. Джохансен — 4 (Ярнкрок, Форсберг), 11:37 — 2:0. Перрон — 11 (О`Райлли), 32:30 — 2:1. Шенн — 12 (Томас, Парэйко), 53:09 — 2:2.

Победный буллит: Карр.

Вратари: Сарос — Аллен.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 39 (10+13+11+5) — 25 (10+6+8+1).

Наши: — - Барбашев (13.42/1/-1).

26 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков