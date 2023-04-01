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Сегодня, 22:39

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» победить «Сент-Луис»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Нэшвилла» празднуют гол в ворота «Сент-Луиса».
Фото USA Today Sports

«Нэшвилл» дома одержал победу над «Сент-Луисом» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Предаторз» голы забили Томас Новак, Коди Гласс, Колтон Сиссонс, Люк Евангелиста и Филлип Томазино. Еще одна заброшенная шайба на счету россиянина Якова Тренина. У «Блюз» отличился Калле Росен.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко записал на свой счет результативную передачу. Его соотечественник из «Нэшвилла» Егор Афанасьев провел на льду 12 минут и 31 секунду при показателе полезности «+1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Новак — 15 (Евангелиста), 4:46 — 1:0. Гласс — 13 (бол., Новак, Евангелиста), 7:20 — 2:0. Сиссонс — 12 (мен.), 27:36 — 3:0. Евангелиста — 6 (К. Шервуд, Новак), 33:27 — 4:0. Росен — 8 (Торопченко), 48:36 — 4:1. Тренин — 11, 51:49 — 5:1. Томасино — 5 (бол., Бэрри, Новак), 58:06 — 6:1.

Вратари: Сарос — Грайсс.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (10+10+15) — 22 (3+15+4).

Наши: Афанасьев (12.31/2/+1), Тренин (16.35/4/+1) — Торопченко (14.27/1/0).

1 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сент-Луис Блюз
1
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 47 27 103
2 Нью-Джерси 75 47 28 102
3 Рейнджерс 76 44 32 99
4 Айлендерс 76 39 37 87
5 Питтсбург 75 37 38 84
6 Вашингтон 76 34 42 77
7 Филадельфия 74 29 45 71
8 Коламбус 74 23 51 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 58 17 121
2 Торонто 74 44 30 98
3 Тампа-Бэй 76 44 32 94
4 Флорида 76 38 38 83
5 Баффало 74 36 38 79
6 Оттава 75 37 38 79
7 Детройт 75 33 42 75
8 Монреаль 76 30 46 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 75 44 31 97
2 Даллас 75 41 34 96
3 Колорадо 74 44 30 94
4 Виннипег 76 42 34 87
5 Нэшвилл 75 38 37 84
6 Сент-Луис 76 35 41 76
7 Аризона 76 27 49 67
8 Чикаго 75 24 51 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 75 46 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 97
3 Лос-Анджелес 75 43 32 96
4 Сиэтл 74 41 33 90
5 Калгари 76 35 41 85
6 Ванкувер 75 34 41 75
7 Сан-Хосе 75 21 54 57
8 Анахайм 75 23 52 56
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1.04 02:00
Баффало – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
1.04 03:00
Виннипег – Детройт
 6 : 2
1.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 4 : 5 ОТ
1.04 05:30
Аризона – Даллас
 2 : 5
1.04 20:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 1
1.04 22:00
Питтсбург – Бостон
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Леон Драйзайтль

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 75 53
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 74 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 46 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 35 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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