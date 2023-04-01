Гол Тренина помог «Нэшвиллу» победить «Сент-Луис»
«Нэшвилл» дома одержал победу над «Сент-Луисом» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Предаторз» голы забили Томас Новак, Коди Гласс, Колтон Сиссонс, Люк Евангелиста и Филлип Томазино. Еще одна заброшенная шайба на счету россиянина Якова Тренина. У «Блюз» отличился Калле Росен.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко записал на свой счет результативную передачу. Его соотечественник из «Нэшвилла» Егор Афанасьев провел на льду 12 минут и 31 секунду при показателе полезности «+1».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Новак — 15 (Евангелиста), 4:46 — 1:0. Гласс — 13 (бол., Новак, Евангелиста), 7:20 — 2:0. Сиссонс — 12 (мен.), 27:36 — 3:0. Евангелиста — 6 (К. Шервуд, Новак), 33:27 — 4:0. Росен — 8 (Торопченко), 48:36 — 4:1. Тренин — 11, 51:49 — 5:1. Томасино — 5 (бол., Бэрри, Новак), 58:06 — 6:1.
Вратари: Сарос — Грайсс.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 35 (10+10+15) — 22 (3+15+4).
Наши: Афанасьев (12.31/2/+1), Тренин (16.35/4/+1) — Торопченко (14.27/1/0).
1 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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|97
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|44
|30
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|4
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|75
|38
|37
|84
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|35
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|7
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|76
|27
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|П
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|1
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|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|97
|3
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|75
|43
|32
|96
|4
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|41
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|90
|5
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|35
|41
|85
|6
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|75
|34
|41
|75
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|21
|54
|57
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|75
|23
|52
|56
|1.04
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|
Баффало – Рейнджерс
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|1.04
|03:00
|
Виннипег – Детройт
|6 : 2
|1.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|4 : 5 ОТ
|1.04
|05:30
|
Аризона – Даллас
|2 : 5
|1.04
|20:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 1
|1.04
|22:00
|
Питтсбург – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
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|76
|144
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|117
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|61
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|75
|53
|
|
Микко Рантанен
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|48
|И
|КН
|
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|46
|1.88
|
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