Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:30

Тренер Кошечкина: «Вася играл бы в НХЛ на уровне Василевского и Шестеркина»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Василий Кошечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер вратарей тольяттинской «Лады» Андрей Болсуновский в эксклюзивном интервью «СЭ» высоко оценил гипотетические шансы своего воспитанника Василия Кошечкина заиграть в Национальной хоккейной лиге.

— Как думаете, Василий заиграл бы в НХЛ?

— Конечно. Не сомневаюсь в этом! Высокие вратари ценятся в НХЛ. Вася играл бы на уровне Василевского и Шестеркина. Проблем бы никаких не было. Возможно, чуть-чуть поработали бы над техникой. Хоккей там быстрее, выше мастерство исполнителей. Но к этому просто надо привыкнуть. Вася бы справился.

— Сам Василий говорил, что НХЛ не была мечтой всей его жизни. Какие цели он ставил, когда молодым заходил в «Ладу»?

— Сначала хотел попасть в основную команду, потом заиграть первым вратарем. Когда закрепился, сразу мечтал стать основным. Кто такой третий вратарь? На тренировке ему махнут рукой: «Пойдем сюда, поменяешь меня». Василия это не устраивало. Хорошо, что Петр Ильич давал много дополнительной работы. Но все равно не сильно приятно, когда ты только третий. Тогда Васю приглашали в «Авангард» вторым вратарем. Но я ему говорил: «Надо подождать. Как только станешь первым, отношение к тебе изменится». С «Ладой» он выиграл бронзовые и серебряные медали в качестве второго-третьего вратаря. Потом выиграл Континентальный Кубок. В решающем матче обыграли клуб из Швейцарии со счетом 1:0. Дальше — сборная. Выше и выше. Всю карьеру он ставил высокие цели, не останавливался. Это стремление настоящего спортсмена. Жена Васи, как я знаю, в меру строгая. Она помогала ему. Вася становился дисциплинированнее. Всегда важен порядок дома и уют. Вася — настоящий спортсмен. Единственное — его нельзя обижать.

Кошечкин был выбран «Тампой» под 233-м номером драфта НХЛ-2002, но провел всю карьеру в России.

Василий Кошечкин. «Если бы у Васи не получилось с хоккеем, отец устроил бы вышибалой». Интервью с тренером Кошечкина

Василий Кошечкин
Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухамадуллин и Гущин отметились результативными передачами в матче за фарм-клуб «Сан-Хосе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 47 27 103
2 Нью-Джерси 75 47 28 102
3 Рейнджерс 76 44 32 99
4 Айлендерс 76 39 37 87
5 Питтсбург 75 37 38 84
6 Вашингтон 76 34 42 77
7 Филадельфия 74 29 45 71
8 Коламбус 74 23 51 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 58 17 121
2 Торонто 74 44 30 98
3 Тампа-Бэй 76 44 32 94
4 Флорида 76 38 38 83
5 Баффало 74 36 38 79
6 Оттава 75 37 38 79
7 Детройт 75 33 42 75
8 Монреаль 76 30 46 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 75 44 31 97
2 Даллас 75 41 34 96
3 Колорадо 74 44 30 94
4 Виннипег 76 42 34 87
5 Нэшвилл 74 37 37 82
6 Сент-Луис 75 35 40 76
7 Аризона 76 27 49 67
8 Чикаго 75 24 51 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 75 46 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 97
3 Лос-Анджелес 75 43 32 96
4 Сиэтл 74 41 33 90
5 Калгари 76 35 41 85
6 Ванкувер 75 34 41 75
7 Сан-Хосе 75 21 54 57
8 Анахайм 75 23 52 56
Результаты / календарь
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
1.04 02:00
Баффало – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
1.04 03:00
Виннипег – Детройт
 6 : 2
1.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 4 : 5 ОТ
1.04 05:30
Аризона – Даллас
 2 : 5
1.04 20:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
1.04 22:00
Питтсбург – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 144
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 117
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 104
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 61
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 75 53
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 74 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 46 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 35 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 32 2.21
Новости
RSS RSS
Все новости