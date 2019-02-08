"Нэшвилл" рассматривает возможность обмена Панарина

"Нэшвилл" рассматривает возможность обмена нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина, сообщает The Athletic. В июне российский форвард может стать неограниченно свободным агентом.

"Блю Джэкетс" пока не договорились с Панариным по новому контракту. Ранее агент игрока Дэн Мильштейн заявил, что стороны приступят к переговорам в конце сезона.

В этом сезоне Панарин провел 51 игру за команду, в которых набрал 60 (20+40) очков. В прошлом чемпионате на его счету 82 (27+55) очка.

Первой командой россиянина в НХЛ был "Чикаго". Туда он перешел из СКА в 2015 году. За два сезона россиянин заработал 150 (61+89) очков.