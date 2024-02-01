«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Нэшвилл» дома проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Предаторз» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев шайбы забросили Карл Грундстрем, Алекс Тюркотт, Тревор Льюис и Кевин Фиала. Голы гостей на счету Филипа Форсберга и Филипа Томасино.

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