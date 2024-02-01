«Анахайм» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Анахайму» — 2:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Шаркс» отличились Энтони Даклер и Марк-Эдуард Власик, защитник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей, набрав первое очко в НХЛ. У «Дакс» шайбы забросили Исак Лундстрем, Трой Терри и Фрэнк Ватрано.

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