«Нэшвилл» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Предаторз» 2 (1+1) очка набрал Яков Тренин, дубль у Коула Смита, еще один гол на счету Густава Нюквиста. У «Блэкхокс» отличились Филипп Курашев и Тайлер Джонсон.

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