Тренин признан второй звездой матча с «Чикаго»

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).

26-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Густав Нюквист, у которого 2 (1+1) очка. Третья звезда — вратарь Кевин Ланкинен, который отразил 29 бросков из 31.

В текущем сезоне Тренин провел 15 матчей в НХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.