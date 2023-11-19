Тренин признан второй звездой матча с «Чикаго»
Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).
26-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Густав Нюквист, у которого 2 (1+1) очка. Третья звезда — вратарь Кевин Ланкинен, который отразил 29 бросков из 31.
В текущем сезоне Тренин провел 15 матчей в НХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Филадельфия
|17
|9
|8
|19
|3
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|4
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|5
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|17
|6
|Питтсбург
|15
|8
|7
|16
|7
|Айлендерс
|16
|5
|11
|15
|8
|Коламбус
|17
|4
|13
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|3
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|4
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|5
|Тампа-Бэй
|17
|7
|10
|18
|6
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|7
|Монреаль
|17
|7
|10
|16
|8
|Баффало
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|16
|9
|7
|20
|4
|Аризона
|16
|8
|8
|18
|5
|Сент-Луис
|15
|8
|7
|17
|6
|Миннесота
|16
|5
|11
|13
|7
|Нэшвилл
|16
|6
|10
|12
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|13
|5
|28
|2
|Ванкувер
|17
|12
|5
|25
|3
|Лос-Анджелес
|15
|9
|6
|21
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|18
|5
|Сиэтл
|18
|6
|12
|16
|6
|Калгари
|16
|6
|10
|14
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
|19.11
|00:00
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|- : -
|19.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|- : -
|19.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|19.11
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|- : -
|19.11
|03:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|19.11
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|19.11
|03:30
|
Вашингтон – Коламбус
|- : -
|19.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|19.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|19.11
|16:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|17
|27
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|17
|27
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|17
|27
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|17
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|17
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|16
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
|1.76
Новости