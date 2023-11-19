Кучеров в матче с «Эдмонтоном» оформил дубль

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

30-летний россиянин забросил шайбу на 33-й минуте с передачи Михаила Сергачева и сделал счет 2:2. Также Кучеров забил первый гол команды. Для форварда это пятый дубль в сезоне.

На данный момент Кучеров набрал 26 (13+13) очков в 17 матчах сезона.