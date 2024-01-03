«Нэшвилл» выиграл у «Чикаго»

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«Нэшвилл» на своем льду переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

«Нэшвилл» набрал 43 очка и занимает 7-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 24 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Нюквист — 9 (бол., Йоси, О`Райлли), 5:16 — 1:0. О`Райлли — 15 (бол., Форсберг, Нюквист), 55:23 — 2:0. Евангелиста — 6 (п.в., Шенн), 59:27 — 3:0.

Вратари: Сарос — Содерблум (58:38 — 59:27).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 36 (16+9+11) — 21 (5+8+8).

Наши: Тренин (17.13/3/+1) — Зайцев (19.20/1/0).

3 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17363 зрителя.