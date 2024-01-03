Форвард «Эдмонтона» Макдэвид набрал 900-е очко в карьере в НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом и сделал результативный пас в домашнем матче НХЛ против «Филадельфии». Счет к третьему периоду — 3:2 в пользу хозяев.

Таким образом, Макдэвид набрал 900-е очко в карьере в НХЛ.

В этом сезоне на счету 26-летнего канадца 52 (14+38) очка в 33 матчах в НХЛ.