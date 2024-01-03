«Миннесота» дома проиграла «Калгари»

«Калгари» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Уайлд» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов пропустил эту встречу из-за травмы.

«Калгари» с 37 очками занимает 12-е место в Западной конференции, опережая на 1 очко «Миннесоту», которая идет на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Калгари» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Манджапане — 7 (Андерссон, Уигар), 11:40 — 0:1. Юбердо — 6 (Линдхольм, Шарангович), 19:36 — 0:2. Марун — 4 (Петан, Росси), 29:28 — 1:2. Коулмэн — 14 (п.в., Баклунд, Уигар), 59:03 — 1:3.

Вратари: Флери (58:36 — 59:03) — Маркстрем (37:49 — 38:23).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (7+5+17) — 33 (13+10+10).

3 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18456 зрителей.