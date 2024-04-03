«Нэшвилл» проиграл третий матч подряд

«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. Для «Предаторз» это поражение стало третьим подряд.

«Бостон» набрал 103 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 90 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Бостон» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Койл — 24 (мен., Маршан, Ульмарк), 53:18 — 0:1. Заха — 19 (Хейнен, Пастрняк), 57:18 — 0:2. Пастрняк — 46 (п.в., Заха, Хейнен), 58:36 — 0:3.

Вратари: Сарос (57:27 — 58:36) — Ульмарк.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (5+12+14) — 32 (10+6+16).

3 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.