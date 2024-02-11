«Нэшвилл» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» прервал серию из трех поражений и поднялся на девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 56 очками в 52 матчах.

«Аризона» уступила в пятой игре подряд и идет 13-й на «Западе» с 50 очками в 50 встречах.