Василевский признан первой звездой матча «Коламбус» — «Тампа»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча против «Коламбуса» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский голкипер совершил за игру 33 сэйва, показав процент отраженных бросков — 94,3.

Второй звездой матча стал форвард «Коламбуса» Бун Дженнер — автор дубля.

Третьей звездой встречи признан нападающий «Лайтнинг» Брэндон Хэйгел, на счету которого гол и две передачи.