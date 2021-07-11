Некоторые клубы НХЛ запрашивали медицинскую историю Тарасенко

«Сент-Луис» ведет переговоры о возможном обмене нападающего Владимира Тарасенко. Несколько клубов лиги уже получили информацию от «Блюз» о травмах форварда, пишет в Twitter журналист Давид Паньотта.

Напомним, что Тарасенко перенес три операции на плече — в 2018, 2019 и 2020 годах.

Нынешний контракт россиянина действует еще два года. Его зарплата — 7,5 миллиона долларов за сезон.

В сезоне-2020/2021 Тарасенко сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.